Украинские военные провели пуск сверхзвуковой ракеты "Оскол": появилось зрелищное видео

Украинские реактивные снаряды РС-80 Оскол успешно прошли очередной этап государственных испытаний, полностью подтвердив свое соответствие заявленным характеристикам. Об этом заявил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Они были испытаны на всех режимах полета и при различных погодных условиях на фронтовом бомбардировщике Су-24М, одном из наиболее мощных самолетов, стоящих на вооружении Воздушных сил ВСУ. Во время этих стрельб новые ракеты полностью подтвердили свое соответствие заявленным характеристикам", − отметил глава государства.

По его словам, снаряды могут поражать, в частности, бронетехнику и укрепления противника, имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ.

Напомним, в августе опытный образец неуправляемой авиационной ракеты калибра 80 мм Оскол прошел успешные испытания на одном из военных полигонов под Черниговом.

Напомним, в начале августа в штабе ООС показали зрелищное видео вертолетных учений. В Объединенных силах проверили боеготовность авиации к отражению наступления на суше и на море.

Также в Украине провели новые испытания крылатой ракеты. Эти ракеты могут уничтожить стратегические мосты и паромные переправы противника на расстоянии до 300 километров.