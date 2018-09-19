Украинские военные провели пуск сверхзвуковой ракеты "Оскол": появилось зрелищное видео

Сегодня, 00:28

Запуск ракет происходил с бомбардировщика Су-24М

Фото: facebook.com/people/Олександр-Штупун
Фото: facebook.com/people/Олександр-Штупун

Украинские реактивные снаряды РС-80 Оскол успешно прошли очередной этап государственных испытаний, полностью подтвердив свое соответствие заявленным характеристикам. Об этом заявил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Они были испытаны на всех режимах полета и при различных погодных условиях на фронтовом бомбардировщике Су-24М, одном из наиболее мощных самолетов, стоящих на вооружении Воздушных сил ВСУ. Во время этих стрельб новые ракеты полностью подтвердили свое соответствие заявленным характеристикам", − отметил глава государства.

1537305550.8023

По его словам, снаряды могут поражать, в частности, бронетехнику и укрепления противника, имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ.

Напомним, в августе опытный образец неуправляемой авиационной ракеты калибра 80 мм Оскол прошел успешные испытания на одном из военных полигонов под Черниговом.

Напомним, в начале августа в штабе ООС показали зрелищное видео вертолетных учений. В Объединенных силах проверили боеготовность авиации к отражению наступления на суше и на море.

Также в Украине провели новые испытания крылатой ракеты. Эти ракеты могут уничтожить стратегические мосты и паромные переправы противника на расстоянии до 300 километров.
видео, ракеты, запуск, украинские военные, Петр Порошенко, Оскол

Вы сейчас просматриваете новость "Украинские военные провели пуск сверхзвуковой ракеты "Оскол": появилось зрелищное видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

В деле Ми-8. Фото: facebook.com/people/Олександр-Штупун

В Украине испытали новые авиационные ракеты для вертолетов (фото)

21 Августа, 11:54

Военные отстреляли почти 300 ракет, и тактико-технические характеристики подтвердились

Экономика

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Порошенко доложили об успешном пуске украинской крылатой ракеты

17 Августа, 21:16

Президент подчеркнул, что продолжается укрепление обороноспособности Вооруженных сил Украины
Загрузка...

США

Фото: AFP

США нужны Космические силы, чтобы противостоять России и Китаю - глава Пентагона

15 Августа, 06:00

Мэттис утверждает, что у США нет планов по размещению оружия в космосе  

Украина

Александр Турчинов. Фото: rnbo.gov.ua

Украинские ракеты могут пробивать метровую броню: появились фото из КБ "Луч"

14 Августа, 12:33

По словам секретаря СНБО, конструкторское бюро "Луч" стало ведущим разработчиком в Украине широкого спектра современных ракетных комплексов

Украина

Для снайперов. Ведутся переговоры о поставках 12,7-миллиметровых канадских винтовок

С миру по винтовке - Украине арсенал: чем помогут иностранные партнеры

5 Августа, 06:40

Партнеры снабжают Украину ракетами, винтовками и самоходными гаубицами

Россия

Ракета "Союз-2.1а". Фото: kremlin.ru

Россия начала работу над ракетой-"конкурентом Falcon 9"

23 Июля, 08:08

В РФ решили, что "мобилизируют всю ракетно-космическую отрасль"
Загрузка...