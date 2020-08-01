Украинских пограничников вооружили винтовками НАТО вместо "Калашниковых" (видео)

Украинский отряд оперативного реагирования "Дозор" вместо советских автоматов Калашникова принял на вооружение новые штурмовые винтовки UAR-15, соответствующие стандартам НАТО.

Реклама

Ожидается, что это оружие полностью вытеснит старые АК с вооружения стражей украинской границы, сообщили в Государственной пограничной службе.

Штурмовые винтовки UAR-15 имеют патрон 5,56 × 45 мм, который является наиболее распространенным калибром оружия в странах НАТО.

Эти винтовки производят в Украине из отечественных и американских комплектующих. Ствол и ударно-спусковой механизм является продукцией компании Daniel Defense в США.

"Винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и цевье имеют направляющие типа "Пикатини" для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров", - добавили в ГПСУ.

Реклама

Напомним, что недавно нацгвардейцы испытали новое украинское снайперское оружие, а харьковские спецназовцы получили новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон НАТО 5,56 × 45 мм.

Стоит отметить, что магазины к винтовке сделаны из прозрачного пластика, что позволяет контролировать количество патронов, а в бою это очень важно.

Видео: Нацгвардия

Как сообщали новости "Сегодня", ранее пограничники испытали украинский пистолет-пулемет SMG-15 калибра 9х19 мм.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама