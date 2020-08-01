Украинских пограничников вооружили винтовками НАТО вместо "Калашниковых" (видео)

Украинский отряд оперативного реагирования "Дозор" вместо советских автоматов Калашникова принял на вооружение новые штурмовые винтовки UAR-15, соответствующие стандартам НАТО.
Ожидается, что это оружие полностью вытеснит старые АК с вооружения стражей украинской границы, сообщили в Государственной пограничной службе.
Штурмовые винтовки UAR-15 имеют патрон 5,56 × 45 мм, который является наиболее распространенным калибром оружия в странах НАТО.
Эти винтовки производят в Украине из отечественных и американских комплектующих. Ствол и ударно-спусковой механизм является продукцией компании Daniel Defense в США.
"Винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и цевье имеют направляющие типа "Пикатини" для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров", - добавили в ГПСУ.
Напомним, что недавно нацгвардейцы испытали новое украинское снайперское оружие, а харьковские спецназовцы получили новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон НАТО 5,56 × 45 мм.
Стоит отметить, что магазины к винтовке сделаны из прозрачного пластика, что позволяет контролировать количество патронов, а в бою это очень важно.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее пограничники испытали украинский пистолет-пулемет SMG-15 калибра 9х19 мм.
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