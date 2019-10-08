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Украинский адмирал поймал Россию на лжи Международному трибуналу

8 октября, 16:00

Командующий ВМС Игорь Воронченко рассказал, как Кремль продолжает нагло лгать всему миру

МБАК "Никополь". Фото: glava.rk.gov.ru

МБАК "Никополь". Фото: glava.rk.gov.ru

Россия солгала Международному трибуналу по морскому праву насчет возвращения трех военных кораблей ВМС Украины, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко.

"Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду", – заявил украинский адмирал.

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Воронченко называет обстрелянные суда доказательством российской агрессии, что можно использовать в суде, поэтому Россия не хочет возвращать корабли.

"Ну вы представляете, если они нам отдадут катер "Бердянск" с простреленной рубкой, что будет?" – задается вопросом командир ВМС.

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Министерство иностранных дел Украины обратилось к России с запросом о возвращении кораблей, но пока никакого ответа на это не поступило, резюмирует Игорь Воронченко.

Напомним, что 25 ноября Вооруженные силы России и корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ с применением оружия задержали корабли захватили украинские МБАК "Бердянск" и "Никополь", а также РБК "Яны Капу" вместе с 24 членами экипажей.

Над захваченными украинцами начался суд, однако приговоры им вынесены не были – в сентябре 2019 года Украина и Россия обменялись удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В списки обмена попали все военнопленные украинские моряки.

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Россия Керченский пролив агрессия России ВМС Украины

Источник: Украинские новости

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