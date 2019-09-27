Украинский моряк рассказал, как спецслужбы РФ пытались завербовать плененных воинов

Россияне искали подход к захваченным морякам и пытались склонить их к сотрудничеству

REUTERS/Shamil Zhumatov

Украинский моряк Андрей Опрышко, освобожденный в ходе масштабного обмена пленными, рассказал, как российские спецслужбы пытались склонить пленников к сотрудничеству.

По его словам, пленников вызывали на допрос по одному, но были недовольны теми объяснениями, которые получали, сообщил он в интервью "Радио свобода".

"В Симферополе не было попыток склонить кого-то к чему-то, а уже началось в "Лефортово", чисто психологически. Кстати, к нам присматривались, кто есть кто. Но изначально они понимали, что никто из нас на сотрудничество не пойдет и что их попытки бесполезны", – добавил он.

Реклама

Опрышко рассказал, что однажды сотрудники спецслужбы пришли без адвоката, и он "написал консулу и начальнику тюрьмы, что напрасно стараетесь".

"Я читал и интересовался историей диссидентства. Мы сейчас просто стали сильнее. В России это чувствуют, поэтому были аккуратные подходы, и если делали попытки психологического давления, то чувствовали, что мы на это не пойдем, что их предложения не пройдут", – резюмировал украинский воин.

В тренде Погода в Украине идет на поправку: синоптики обещают потепление

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала, что уже ведутся переговоры относительно последующих освобождений захваченных Россией украинцев, которые находятся на российской территории и во временно оккупированном Крыму. Кроме того, она рассказала, сколько еще украинцев в списках на освобождение.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами . В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама