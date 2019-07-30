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Украинскому моряку исполнилось 27 лет в российском плену

Сегодня, 18:17

Радиотелеграфист буксира "Яны Капу" Владимир Варимез отметил день рождения в "Лефортово"

Владимир Варимез

Владимир Варимез / Фото: AFP

Украинскому моряку исполнилось 27 лет в российском плену https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B7 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B7 Украина Радиотелеграфист буксира "Яны Капу" Владимир Варимез отметил день рождения в "Лефортово"

Вслед за военнопленными украинскими моряками Владимиром Терещенко и Сергеем Цыбизовым, которым 24 июля исполнилось 25 и 22 лет соответственно, еще один моряк отметил день рождения в застенках московского СИЗО "Лефортово".

Как сообщил на своей странице в Facebook координатор адвокатов пленных моряков Николай Полозов, сегодня, 30 июля, старшему радиотелеграфисту буксира "Яны Капу" Владимиру Варимезу исполнилось 27 лет.

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"Адвокаты нашей команды защиты военнопленных украинских моряков сердечно поздравляют Владимира Варимеза с днем рождения! Желаем скорейшего возвращения домой к родным и близким!" – пишет Полозов.

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Напомним, что ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о достижении договоренности о возвращении Украине 24 моряков, которые были взяты Россией в плен. Ее российская коллега Татьяна Москалькова, в свою очередь, не смогла подтвердить эту информацию.

Мы также писали, что на прошлом неделе Европейский парламент принял резолюцию в отношении России, в которой призвал немедленно освободить украинских моряков, а также решительно осудил акт агрессии, совершенный Российской Федерацией против Украины 25 ноября 2018 года у Керченского пролива.

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Источник: Сегодня

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