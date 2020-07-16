Украину накроют дожди и грозы: где ждать непогоды (карта)

В Украину после резкого похолодания вернулось тепло и принесло с собой грозы. Так, дождевой циклон накроет западную Украину. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Согласно прогнозу синоптиков, в западных регионах практически везде ожидаются ливни. Температура воздуха составит 22-25 градусов тепла. Ветер южный до 8 м/с. Небо затянет тучами – местами сильные грозы.

На востоке Украины температура воздуха составит 23-28 градусов с отметкой плюс. Несмотря на переменную облачность, осадков не предвидится. Больше всего воздух прогреется в южных регионах. Там температура воздуха составит 26-29 градусов тепла. Ветер юго-восточный, без осадков.

Дождей синоптики не прогнозируют и в центральных регионах. Там температура воздуха установится на отметке 23-26 градусов выше нуля.

В тренде Украинцев ждет комфортная погода: синоптик порадовала прогнозом

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Напомним, украинцев ждет комфортная погода: синоптик порадовала прогнозом.

Также ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, когда в Киеве потеплеет до 28 градусов.

О том, как погода может навредить здоровью, смотрите в сюжете:

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