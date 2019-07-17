Украину накроют дожди с грозами, но не везде: где ждать непогоды

Несмотря на мокрую погоду, температура воздуха потихоньку растет – местами будет даже жарко

Фото: Сегодня

Пока в Украину понемногу крадется жара с юга, на остальной территории страны сегодня будут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Свежее всего погода будет на западе страны. Там синоптики обещают комфортные 20-23 градуса, но везде дожди с грозами.

На севере и в центре Украины будут небольшие температурные перепады – от 20 градусов в Киеве и до +25 в Кировоградской области.

А вот на востоке уже существенно потеплеет – до +27, но пройдут дожди.

На юге сегодня будет хорошая солнечная погода и теплее всего – до +28.

Отметим, что похолодание в Украине уже подходит к концу. Во второй половине июля и почти на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А тем временем в Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом году усложнен погодными условиями. Эксперты назвали риски для украинского урожая в связи с погодой.

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