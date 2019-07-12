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Украину накроют дожди с грозами: синоптики предупредили о непогоде

12 июля, 09:15

Погода 12 июля снова поменяется – на смену холодам придет небольшое потепление

Фото: Facebook

Сегодня в Украину "заглянет" небольшое потепление, однако почти на всей территории страны пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны во всех областях дожди с грозами, а температура воздуха повысится на пару градусов. После 17-18 градусов в последние дни, сегодня ожидается 20-22 тепла.

В центре температура будет немного отличаться – от 20 градусов в Винницкой, Житомирской и Киевской областях до +24 в Кировоградской. Везде дожди с грозами. В Киеве также будет мокро и максимум 22 градуса.

Прохладней всего будет на севере – 19-21 градус. А на востоке и юге будет теплее всего – 23-26 градусов и почти везде дожди с грозами, за исключением Запорожской области – там сухо.

Как сообщали новости "Сегодня", дождливая прохладная погода, которая установилась в Украине в последние несколько дней, продержится до выходных. Но затем придет потепление. Правда, оно будет недолгим, и уже с началом новой недели в Украину вернутся дожди и снова похолодает. Читайте подробней в прогнозе на ближайшие дни, когда уйдут дожди и потеплеет.

А тем временем в Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом году усложнен погодными условиями. Эксперты назвали риски для украинского урожая в связи с погодой.

Напомним, недавно в Украине бушевала непогода и натворила бед в некоторых областях. Смотрите в видеосюжете, как непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья:


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Тег погода, дождь, синоптики, прогноз погоды, гроза

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