Украину накроют дожди с грозами: синоптики предупредили о непогоде
Погода 12 июля снова поменяется – на смену холодам придет небольшое потепление
Сегодня в Украину "заглянет" небольшое потепление, однако почти на всей территории страны пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе страны во всех областях дожди с грозами, а температура воздуха повысится на пару градусов. После 17-18 градусов в последние дни, сегодня ожидается 20-22 тепла.
В центре температура будет немного отличаться – от 20 градусов в Винницкой, Житомирской и Киевской областях до +24 в Кировоградской. Везде дожди с грозами. В Киеве также будет мокро и максимум 22 градуса.
Прохладней всего будет на севере – 19-21 градус. А на востоке и юге будет теплее всего – 23-26 градусов и почти везде дожди с грозами, за исключением Запорожской области – там сухо.
Как сообщали новости "Сегодня", дождливая прохладная погода, которая установилась в Украине в последние несколько дней, продержится до выходных. Но затем придет потепление. Правда, оно будет недолгим, и уже с началом новой недели в Украину вернутся дожди и снова похолодает. Читайте подробней в прогнозе на ближайшие дни, когда уйдут дожди и потеплеет.
А тем временем в Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом году усложнен погодными условиями. Эксперты назвали риски для украинского урожая в связи с погодой.
Напомним, недавно в Украине бушевала непогода и натворила бед в некоторых областях. Смотрите в видеосюжете, как непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья:
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