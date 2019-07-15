Украину накроют дожди: синоптики предупредили об ухудшении погоды

15 июля не будет глобального похолодания или потепления, но зонты лучше не забывать

Фото: Facebook

Сегодня Украину продолжат накрывать дожди с грозами. Мокрая погода будет практически по всей территории страны, за исключением восточных областей. Но в то же время ожидается комфортная температура воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях везде дожди с грозами, а температура воздуха 20-22 градуса.

На севере и в центре страны также везде будет мокро, а температура воздуха будет колебаться от 21 до 24 градусов. В Киеве гроза и температура 19-21 градус.

Теплее всего будет на востоке и юге – там синоптики обещают до +27. Дожди с грозами пройдут в южных областях, а вот в восточных везде будет сухо.

Как сообщали новости "Сегодня", прохладная и дождливая погода, которая доминирует в Украине в последние недели, продержится еще несколько дней. Но потом снова существенно потеплеет. Читайте подробней о прогнозе погоды на неделю.

А тем временем в Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом году усложнен погодными условиями. Эксперты назвали риски для украинского урожая в связи с погодой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украину накроют дожди: синоптики предупредили об ухудшении погоды". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"