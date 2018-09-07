Украину накроют грозы и похолодает: синоптики сообщили об ухудшении погоды

Осень крадется в Украину – украинцев ждет неприятная погода, но не везде

Сегодня практически по всей территории страны синоптики прогнозируют ухудшение погоды – ожидаются грозы и сильный ветер, сообщает Укргидрометцентр.

В западн6ых областях сегодня везде будет дождь с грозой. Также будет не жарко – всего 20-22 градуса, и только на Закарпатье будет немного теплей – до +25.

Центр страны также накроют дожди с грозами. Без осадков и солнечно будет только в Киевской области. Синоптики прогнозируют температура 23-25 градусов.

В северных областях будет солнечно и без дождя – 24-26 тепла. А на востоке сухо будет только в Харьковской и Луганской областях. В Днепропетровской и Донецкой областях – дождь с грозой. Синоптики обещают максимум +26.

Даже на юге сегодня жарко не будет. Там ожидается всего 23-25 градусов и грозы.

В то же время синоптики объявили штормовое предупреждение. В Украине, кроме северо-восточной части, грозы, на юге страны в отдельных районах град, в Винницкой, Одесской, Николаевской области местами сильные дожди; в южной и восточной части местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

7 сентября в Украине, кроме большинства западных и Одесской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщалось, погода в Украине резко изменится и зальет дождями. В ближайшие пять дней Украину накроют дожди, местами грозовые, а температура воздуха понизится. Причиной этому – циклон с Балкан, который и принесет в нашу страну похолодание и осадки.

Ранее в прогнозе погоды на осень мы писали, что погода становится все более переменчивой, и ближайшие три месяца не окажутся исключением. По словам замдиректора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, сентябрь ожидается теплее обычного на 1—2 градуса: среднемесячная температура составит +14—16 градусов на севере и западе страны, а также +16—18 в остальных регионах.