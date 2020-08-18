Украину поделят антициклон Emil и циклон Ingrid: какой будет погода в среду

Завтра больше всего не повезет жителям западных областей

В Украину уже вернулись дожди, а завтра, 19 августа, они продолжатся в западных областях. В целом на большей части территории страны погода будет хорошей, а температура воздуха в некоторых областях подскочит до +32.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в среду над западной частью Украины расположится локальный циклончик Ingrid и обусловит там грозовые дожди, возможно шквалистое усиление ветра.

"На остальной территории Украины антициклон Emil удержит сухую погоду. Ветер южный, небольшой или умеренный. Температура воздуха остается высокой, 27-32 градуса, в западных областях, особенно в Прикарпатье, ожидается завтра 21-25 градусов", – написала Диденко.

В Киеве завтра будет солнечно сухо и жарко, около 30 градусов. Ослабление жары и периодические локальные дожди вероятные в столице в пятницу, 21 августа.

Реклама

Синоптик также дала предварительный прогноз на День независимости: в большинстве областей преимущественно сухо и жарко, 27-32 градуса. Лишь в западных областях пройдут грозовые дожди и будет свежее, 22-27 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня",11 августа на Днепр обрушился мощный ливень и град, улицы ушли под воду. Вся центральная часть города во время ливня напоминала Венецию. Из-за сильного ливня автомобили глохли на дорогах, а общественный транспорт ходил с задержками.

А на следующий день, 12 августа, уже Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам лился непрерывный поток воды.

Смотрите видео, как град атаковал Днепр:

Видео: Instagram/tsvetkov1961

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама