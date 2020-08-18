Украину накроют дожди: где ждать непогоды 18 августа (карта)

В Украине, после того как в страну зашел холод с севера, часть регионов накроет циклон. Сегодня, 18 августа, непогода будет бушевать практически во всех западных областях.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, температура воздуха на западе страны составит 26-33 градусов тепла. Местами грозы, ветер южный до 8 м/с.

На остальной территории Украины без осадков. Синоптики прогнозируют юго-восточный и северо-западный ветер, со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха установится на уровне 27-31 градусов тепла.

В тренде Жара и грозы: в Украине объявили штормовое предупреждение

Ранее мы сообщали, что в Украину возвращаются жара и сильные ливни на западе. Синоптик предупредила украинцев об опасности в горной местности.

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Также напомним, в заповеднике Одесской области градом убило сотни питомцев. Специалист подчеркнул, что такие осадки – обычное явление, однако настолько обильными они бывают крайне редко.

Кроме того, не так давно Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам лился непрерывный поток воды.

Видео: Telegram/Х Одесса

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