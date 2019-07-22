Украину снова накроют дожди, но будет жарко: синоптики предупредили о непогоде

Жаркую погоду сегодня остудят дожди, но мокро будет не во всех областях

Фото: Pixabay

Сегодня почти на всей территории Украины пройдут дожди, обрушится гроза и на Киев, где объявлено штормовое предупреждение. В то же время температура воздуха будет оставаться высокой, местами больше 30 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе синоптики обещают 25-27 градусов тепла, на Закарпатье до +29, но везде пройдут дожди с грозами.

В северных и центральных областях также будут грозовые дожди, но немного теплее – 26-28 градусов. В Киеве тоже гроза.

На востоке дожди ожидается только в Днепропетровской области, а в остальных областях региона сухо и жара до +31.

Жарче всего будет на юге, местами температура воздуха будет подниматься до 32 градусов. Дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях.

Как сообщали новости "Сегодня", во второй половине июля и почти на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А пока в Украине потепление, в тропиках Южной Америки неожиданно выпал снег. Хоть сейчас в Боливии и зима, снег для этой страны все же является аномалией.

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