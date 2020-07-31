Украину снова накроют грозы: где ждать непогоды в последний день июля (карта)

Несмотря на дожди, в стране будет довольно жарко

В Украину сегодня, 31 июля, снова придут дожди и грозы. В этот раз непогода обрушится на восточные и южные регионы.

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Как рассказали в Украинском гидрометцентре, в этих областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер будет преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура в западных и северных областях установится на уровне 20-25 градусов тепла, на остальной территории – 25-30 градусов тепла.

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Напомним, вчера, 30 июля, в Украине из-за дождей, гроз и ветра без электроснабжения остались 52 населенных пункта. Непогода натворила беды в пяти областях страны.

Также мы сообщали, что в Волынской области пронесся мощный ураган. Там ветер срывал крыши и валил деревья, а крупный град побил урожай местных жителей.

Кроме того, недавно ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

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