В Украине бушевала непогода: обесточены более полусотни населенных пунктов

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

Дожди, грозы и ветер, которые обрушились на Украину, натворили беды в нескольких областях. Из-за непогоды в стране без электроснабжения остались 52 населенных пунктов, рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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"По состоянию на 07:00 30 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 52 населенных пункта", - говорится в сообщении.

Без света остались люди в пяти областях:

Черниговская область – 23 населенных пункта;

Ровенская область – 13 населенных пунктов;

Сумская область – 10 населенных пунктов;

Волынская область – 3 населенных пункта;

Черновицкая область – 3 населенных пункта.

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области непогода натворила немало бед. Дождем залило около 30 частных домов, в которых проживают 150 человек.

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Также в Запорожской области в курортном поселке Кирилловка, который накрыли шторм и ливень, спасатели ликвидировали последствия непогоды. Там затопило улицы и базы отдыха на Федотовой косе.

Как недавно непогода бушевала в Киеве – смотрите видео:

Видео: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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