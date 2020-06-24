Украину снова зальет дождями: где ждать непогоды (карта)

В Украине, которая уже и так пострадала из-за ливней, 24 июня погода особо не изменится. Большинство областей накроют дожди и грозы, сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Осадков, по прогнозам синоптиков, не будет только в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Что касается остальных регионов, то там местами ожидаются даже град и шквалы.

Температура в стране установится на уровне 24 до 29 градусов. Немного жарче будет в юго-восточных областях – тут прогреет до 30 градусов тепла. А вот на западе Украины будет прохладнее всего – синоптики прогнозируют от 20 до 25 градусов тепла.

Ранее мы сообщали, что непогода не на шутку разыгралась в Украине. В частности, в Черновицкой области из-за сильных ливней прорвало две дамбы на реке Черемош.

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Кроме того, читайте наше интервью с климатологом Светланой Бойченко, как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям. Она рассказала, что происходит с климатом, как эти изменения будут отражаться на нашей жизни и чего следует ждать украинцам в ближайшие годы.

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