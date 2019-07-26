Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украину снова зальют дожди: синоптики рассказали, где ждать непогоды

26 июля, 09:39

Погода продолжает преподносить сюрпризы – то перепады температур, то кочующие дожди

Фото: Сегодня

Пока в Европе аномальная жара, в Украине комфортная температура воздуха, но в половине областей страны сегодня пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных, центральных, северных и восточных областях сегодня пройдут почти везде дожди с грозами. Сухая погода ожидается только в Кировоградской области. Температура воздуха от 23 до 27 градусов.

В Киеве также гроза и 24-26 градусов.

Жарче всего будет на юге. Там без осадков и жара до +30.

Также синоптики предупреждают, что 26 июля в Украине, кроме Закарпатья, Волынской, Львовской, Черниговской и Киевской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали новости "Сегодня", на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А пока в Украине приятная теплая погода, в тропиках Южной Америки неожиданно выпал снег. Хоть сейчас в Боливии и зима, снег для этой страны все же является аномалией.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, дождь, синоптики, прогноз погоды, гроза

Вы сейчас просматриваете новость " Украину снова зальют дожди: синоптики рассказали, где ждать непогоды". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Французские синоптики обеспокоены троекратным увеличением периодов аномальной жары

Вчера, 13:37

Разница между нормальной среднесуточной и нынешней аномальной температурой составляет более 15 градусов

Вислу уже преходят вброд: в Польше из-за жары мелеют реки

Вчера, 11:55

Сейчас Польша страдает от сильной засухи, непродолжительные дожди проблемы не решают

На курорт Грузии обрушился мощный шторм

24 июля, 10:21

На побережье уже пятый день подняты красные флажки

Жара, молнии, сильный ветер: На Европу надвигается аномальная погода

24 июля, 09:44

По данным метеорологической службы страны, температура превысит 42 градуса

15 фото, доказывающие, что кошки и собаки не домашние животные

9 доказанных плюсов от употребления рыбы

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

"Беверли-Хиллз, 90210": вышел новый тизер перезапуска сериала

Что терпеть не могут разные знаки Зодиака

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона

8 причин не возвращаться к бывшему

Марианская впадина: неразгаданные секреты бездны

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Сегодня, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

24 июля, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

24 июля, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

24 июля, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Ученые назвали ключевой фактор успеха в жизни

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Медики назвали самые "вредные" каши
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь