Украину снова зальют дожди: синоптики рассказали, где ждать непогоды

Погода продолжает преподносить сюрпризы – то перепады температур, то кочующие дожди

Фото: Сегодня

Пока в Европе аномальная жара, в Украине комфортная температура воздуха, но в половине областей страны сегодня пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных, центральных, северных и восточных областях сегодня пройдут почти везде дожди с грозами. Сухая погода ожидается только в Кировоградской области. Температура воздуха от 23 до 27 градусов.

В Киеве также гроза и 24-26 градусов.

Жарче всего будет на юге. Там без осадков и жара до +30.

Также синоптики предупреждают, что 26 июля в Украине, кроме Закарпатья, Волынской, Львовской, Черниговской и Киевской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали новости "Сегодня", на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А пока в Украине приятная теплая погода, в тропиках Южной Америки неожиданно выпал снег. Хоть сейчас в Боливии и зима, снег для этой страны все же является аномалией.

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