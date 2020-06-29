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Украину снова зальют сильные ливни: синоптик показала карту

29 июня, 22:38

Сергей Соловьев Сергей Соловьев

Холодный атмосферный фронт из Европы принес новую порцию осадков

Во вторник, 30 июня, из Европы в Украину придет новый атмосферный фронт. Он снова принесет осадки в западные регионы страны, которые еще долго будут восстанавливаться после масштабного паводка на прошлой неделе.

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Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

Уже этим вечером и ночью циклон вызовет новые дожди. Местами прогнозируют сильные ливни и грозы. Днем он пойдет на север, центр и в Одесскую область. Отдельные "локальные" осадки ожидаются на Луганщине и в Приазовье. "Погреметь" может и в Крыму.

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При этом от разгула стихии пострадают не все регионы. В Днепре, Харьковской области, Николаевской, Херсонской, большинстве районов Донецкой и Запорожской области существенных осадков Диденко не обещает.

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"Температура воздуха 30 июня в течение дня поднимется в Украине до + 26 + 32 градусов. На Западе, который днем уже окажется в тылу холодного атмосферного фронта, будет свежее, +23...+ 27 градусов", – уточнила она.

В Киеве во вторник в дневные часы ожидается дождь с грозой, отдельные районы столицы может сильно залить. Не исключено, что выпадет град.

"Между прочим, стукнуть может в голову и сосуды – ведь идет атмосферный фронт, прыжки атмосферного давления будут", – предупреждает Диденко.

Напомним, что на Закарпатье объявили режим чрезвычайной ситуации, для восстановления поврежденных объектов власти просят 176,3 млн гривен.

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СБУ расследует причины стихийного бедствия по статье "Экоцид".

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