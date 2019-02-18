"Укравтодор" заверил в проезде основными трассами, но в ГСЧС предупредили об опасности
На перевальных участках дорог без осадков
На утро понедельника, 18 февраля, автодороги государственного значения в большинстве областей сухие, проезд основными трассами обеспечен. Об этом сообщили в пресс-центре"Укравтодора".
"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: в большинстве областей сухое. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", – указали дорожники.
На перевальных участках дорог без осадков. Состояние покрытия сухое, на Вышковском перевале местами заснеженное.
Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 44 единиц техники и 71 работник.
Однако, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что в результате оттепели возможно схождение лавин.
"18 февраля, в результате оттепели, на высокогорье и горах восточной части Закарпатской области, в среднегорье Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – указали в ведомстве.
Напомним,в Карпатах спасатели разыскали туристку из Днепра, которая заблудилась в горах – ее не могли найти почти сутки. На поиски женщины были направлены 37 человек, семь единиц техники и вертолет Ми-8.
Ранее мы писали о поисках в Карпатах 35-летнего туриста, который потерялся в районе горы Гимба Межгорского района еще 6 января. Позже стало известно, что он вышел на связь.
Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.
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