"Укрпочта" назвала причину задержек доставки почты

В ”Укрпочте” отметили, что делают все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки

Фото из открытых источников.

"Укрпочта" назвала причину задержек доставки почты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/079/9c2/5c50799c223ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/079/9c2/5c50799c223ea.jpg 2019-02-06T11:50:00+02:00 Украина В ”Укрпочте” отметили, что делают все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" предупредил о возможных задержках с доставкой почтовых отправлений в связи со сложными погодными условиями на территории Украины. Об этом говорится на сайте оператора.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины по состоянию на 10:30 6 февраля 2019 возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что "Укрпочта" делает все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.

Напомним, сегодня в Украине ожидается ухудшение погоды, в основном в центральных и северных областях, где будет идти снег, дождь с мокрым снегом, хотя температура воздуха будет оставаться выше нуля.

В свою очередь в "Укравтодоре" отметили, что, несмотря на осложнение погодных условий, проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

"Состояние покрытия на а/д государственного значения в большинстве областей мокрое, в Киевской, Сумской и Черниговской областях местами заснеженное. Выполняются работы по расчистке обочины и обработке противогололедными материалами проезжей части дороги. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Для оперативного обеспечения проезда дорожными организациями задействованы в работе 206 единиц техники и 317 рабочих", – сообщили в компании.

А пока в Украине все еще держится потепление, на Россию обрушились аномальные морозы. До 8 февраля жителям Алтайского края метеорологи обещают до минус 45 градусов.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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