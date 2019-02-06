"Укрпочта" назвала причину задержек доставки почты
В ”Укрпочте” отметили, что делают все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки
Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" предупредил о возможных задержках с доставкой почтовых отправлений в связи со сложными погодными условиями на территории Украины. Об этом говорится на сайте оператора.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины по состоянию на 10:30 6 февраля 2019 возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях", – говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что "Укрпочта" делает все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.
Напомним, сегодня в Украине ожидается ухудшение погоды, в основном в центральных и северных областях, где будет идти снег, дождь с мокрым снегом, хотя температура воздуха будет оставаться выше нуля.
В свою очередь в "Укравтодоре" отметили, что, несмотря на осложнение погодных условий, проезд по дорогам государственного значения обеспечен.
"Состояние покрытия на а/д государственного значения в большинстве областей мокрое, в Киевской, Сумской и Черниговской областях местами заснеженное. Выполняются работы по расчистке обочины и обработке противогололедными материалами проезжей части дороги. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Для оперативного обеспечения проезда дорожными организациями задействованы в работе 206 единиц техники и 317 рабочих", – сообщили в компании.
А пока в Украине все еще держится потепление, на Россию обрушились аномальные морозы. До 8 февраля жителям Алтайского края метеорологи обещают до минус 45 градусов.
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