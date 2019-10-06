Умение управлять своим временем: эксперт по трудоустройству дала несколько советов

Научить человека работать в компьютерной программе легко, а вот научить быть гибким, креативным и коммуникабельным — сложно

/ Фото: Александр Яремчук

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Рынок труда в Украине постоянно меняется, особенно в условиях масштабной диджитализации последних лет. Катерина Козельская, HRmanager креативного агентства "TABASCO" рассказала в комментарии сайту "Сегодня", что для того, чтобы быть конкурентным на рынке труда, нужно не только иметь опыт и профессиональные знания, но и развивать soft skills. Научить человека работать в Excel легко, а вот научить быть гибким, креативным и коммуникабельным — сложно.

"Именно эти навыки необходимо развивать каждый день, каждую минуту. Умение правильно говорить и доносить информацию понадобится тебе всегда и везде. Умение работать в команде обязательно. Умение принимать решения, брать на себя ответственность и уверенность в себе. Умение управлять людьми, и это не обязательно лишь для ТОП-позиций. Эмоциональный и социальный интеллект. Конечно, управлять своим временем. И желательно собой вообще. Критическое мышление и умение решать проблемы. И еще очень важно уметь всему этому быстро обучиться. Иногда проще взять "джуна", но с набором этих навыков, вложить в него специальные знания — и получить настоящую "звездочку" в команде", — говорит Катерина Козельская.

Напомним, за ближайшие пять лет в Украине на фоне планируемого роста экономики на 40% будет создан миллион новых рабочих мест. Об этом говорится в Программе деятельности правительства на пять лет, опубликованной на сайте Кабинета министров.

ранее сообщалось, что нехватка рабочих рук в Украине уже всерьез обеспокоила топ-менеджеров компаний. Именно эту проблему они называют главной опасностью для развития бизнеса.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Дорогие навыки": что интересует работодателей в Украине и за что готовы платить больше".

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