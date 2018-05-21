Уничтожен российский наемник: военные сообщили подробности захвата боевиков в плен

В результате успешного рейда украинские разведчики уничтожили наблюдательный пост и взяли троих боевиков в плен. Боестолкновение произошло вблизи населенного пункта Гольмовский (район Горловки). Подробности боя сообщил боец батальона "Донбасс-Украина" "Филин".

Он рассказал, что ликвидирован был российский наемник, а в плен попали местные боевики.

"В ночь на 21 мая силами разведывательно-диверсионной группы батальона "Донбасс-Украина", был осуществлен выход на огневые позиции противника в районе н.п. Гольмовский. В ходе проведения боевой операции решительными действиями бойцов во главе с заместителем командира батальона, один террорист был уничтожен (уроженец г. Белгород, РФ) и еще трое боевиков с оружием захвачены в плен (уроженцы городов Енакиево и Горловки)", – рассказал Филин.

Он отметил, что разведгруппа успешно и без потерь вернулась в расположение своего подразделения, а захваченные боевики российских террористических войск переданы сотрудникам Службы безопасности Украины.

Как сообщалось, появилось полное видео уничтожение главаря боевиков "Мамая". В окопах в момент обстрела находились сотрудники российского канала, которые и сняли гибель командира "Пятнашки".

Напомним, за прошлую неделю боевики понесли большие потери на фронте в противостоянии с ВСУ. Противник еще больше обострил ситуацию – стал бить из "Градов" и бомбит мирных жителей, однако получал адекватный ответ на свои обстрелы.