Уничтожение главаря боевиков "Мамая": появилось полное видео

В окопах в тот момент находились сотрудники российского канала, которые и сняли гибель боевика

Главарь боевиков Олег Мамиев, позывной "Мамай", был уничтожен во время боя на Донбассе. Пока российские СМИ снимали сюжет, в окоп прилетел боеприпас от ВСУ. Полное видео гибели "Мамая" выложила в Facebook волонтер Оксана Черная.

Она сделала предположение, из чего могли убить главаря боевиков.

"Ну что я вам скажу – повезло так повезло. Что прилетело, как думаете? ВОГ-17 или 25? Хотя там воронку показывали в мешках с песком. До этого говорили, что расстояние между позициями 200 метров, так что мог быть чисто теоретически ВОГ 25П. Дистанция до 400 метров вроде как подходит. И разрыв был один. Не уверена, что у "попрыгунчика" бы хватило мощности для такой воронки. ВОГ-17 более вероятен. Но, скорее всего, стреляли бы очередью. Хотя расстояние до 1700 оставляет большее поле для маневров", – написала Черная.

Справка Боеприпас ВОГ-17 (дальность стрельбы 1700 м) используется для автоматических станковых гранатометов, а ВОГ-25 (400 м) – для подствольных гранатометов в автомате Калашникова.

Также сообщалось, что были ранены и сотрудники росТВ, которые сопровождали "Мамая". Во время съемки сюжета были ранены два человека.

Позже стали известны подробности уничтожения "Мамая". Он был тяжело ранен и отправлен в Ясиноватскую больницу. Через два часа после ранения, не приходя в сознание, руководитель подразделения боевиков "Пятнашка" скончался на операционном столе.