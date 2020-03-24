Ураганный ветер и мороз: где ждать непогоды 24 марта (карта)

В Украине сегодня, 24 марта, будет по-прежнему холодно, а в Карпатах и вовсе ударят морозы. Местами синоптики прогнозируют небольшой снег, рассказали в Украинском гидрометцентре.

"24 марта без осадков, лишь ночью в Карпатах, днем в восточных областях местами небольшой снег", – говорится в сообщении.

В западной и восточной частях на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер синоптики прогнозируют северо-восточный, 7-12 м / с. В южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах будут порывы 15-20 м / с.

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Температура установится на уровне 2-7 градусов тепла. В Карпатах и вовсе ожидаются морозы – 3-8 градусов.

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Ранее мы писали, что в ближайшую неделю в Украине ожидается солнечная погода, но будет еще холодно, ночью до 8 градусов мороза. Снова теплеть начнет только с четверга.

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. По словам женщины, быстрые изменения климата опасны для Украины.

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