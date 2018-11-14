Уровень заболеваемости корью в Украине вырос

Министерство здравоохранения Украины сообщает, что за последнюю неделю заболеваемость корью в Украине выросла на 35%.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за неделю корью заболели 1 682 человека (506 взрослых и 1 176 детей), то есть на 35% больше, чем на прошлой неделе. С начала года корью заболели 38 108 человек (14 609 взрослых и 23 499 детей), а от осложнений кори умерли 15 (4 взрослых и 11 детей)", – сообщили в Минздраве.

Лидерами по заболеваемости стали Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.

По состоянию на 8 ноября 2018 г. в Украине имеются 586 260 доз вакцин против кори, паротита и краснухи.

Напомним, ранее в Винницкой области в небольшом городе Тивров произошла вспышка кори – заболели 28 детей, а в местной школе объявили карантин. Как оказалось, детей почти неделю лечили от гриппа и простудных заболеваний, и только после осмотра в больнице медики обнаружили симптомы кори.

Также стоит напомнить, что, по словам медиков, корь стала еще более агрессивной - болеть начали и те, кто был вакцинирован, хотя подобные случаи все еще довольно редкие по сравнению с не привитыми пациентами.