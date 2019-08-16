Урожай опиумного мака бьет рекорды: полиция накрыла 240 га растения

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В Украине полицейские выявили рекордную по размерам плантацию снотворного мака. Площадь засеянного поля в Полтавской области составила 240 гектаров, а выручка наркодельцов от продажи 70 тонн соломки из выращенного мака могла бы составить 7 млрд грн! Причем поле засеяло легально зарегистрированное аграрное предприятие!

"Посев снотворного мака был совершен абсолютно незаконно, нагло и дерзко, — рассказал "Сегодня" глава департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко. — На территории Полтавской области нет ни одного предприятия, которому бы выдавалась лицензия на выращивание и культивирование наркосодержащего мака. То есть это абсолютно незаконный посев. Подозрения уже объявлены нескольким фигурантам".

В нацполиции говорят, что интересна и хронология того, как было обнаружено это поле.

"Представители агропредприятия засеяли поле маком. И уже после того, как он взошел и начал расти, они попытались узаконить посевы. Начали обращаться к чиновникам в разные инстанции, после чего об этом узнала полиция. На что надеялись эти аграрии — сказать сложно. Ведь даже если бы у них вышло собрать урожай, то законно продать его не получилось бы. У них бы все равно потребовали разрешительные документы. Теперь следствие выясняет, кто засевал, с какой целью, знали ли, что засевают поле именно снотворным маком", — рассказали нам в полиции.

Мы разыскали постановление Октябрьского райсуда Полтавы от 19 июля 2019 года, который по ходатайству полиции наложил арест на это маковое поле. В документе сказано, что, по данным экспертов, мак действительно оказался не масличным, а наркосодержащим. Также эксперты подсчитали, что на поле было выращено более 345 млн растений. Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы. Мак по окончании расследования будет вырван и сожжен.

Полтавская плантация — далеко не первая, которую разоблачили за последнее время. Несколько дней тому назад несколько теплиц с коноплей полицейские обнаружили в Измаильском районе Одесской области. Общий вес растений составил около 4 тонн. Полиция задержала восьмерых фермеров, им грозит до 7 лет тюрьмы. Похожий случай недавно был и в Кировоградской области. Здесь полицейские в поле среди подсолнухов обнаружили несколько плантаций конопли. Общее число растений составило 10 тыс. штук. Правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают тех, кто засеял участки коноплей.

Полицейские напоминают, что к ответственности могут быть привлечены даже те, у кого на дачном участке растет самосев мака или конопли.

"Если дачник или житель частного сектора не уничтожает на своем участке хаотично растущие коноплю и мак, то рискует быть привлеченным к админответственности — ему грозит штраф от 170 до 510 гривен", — сообщили полицейские.

До конца сентября в Украине проходит операция "Мак" — в это время копы усиленно борются с незаконными посевами конопли и мака.

Бьют гривней

Мы проанализировали последние приговоры, в которых фигурируют украинцы, пойманные на выращивании конопли и маковой соломки. С начала года суды вынесли около 500 вердиктов. Большинство из виновных получили наказание в виде штрафов на 1700 грн. Часть из осужденных — пенсионеры, которые таким незаконным способом зарабатывали себе прибавку к пенсии.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что по Керченскому мосту начался наркотрафик из Крыма в Россию. Украинские пограничники помешали наркокартелю переправить в Россию крупную партию марихуаны.

А ранее украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны.

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