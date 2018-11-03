Ущерб имиджу Украины: посол в Италии отреагировал на инцидент в римском метро

Инцидент в римском метро, где, предположительно, двое украинцев пытались ограбить пассажира и устроили драку, нанес большой ущерб имиджу Украины на международной арене. Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин на своей странице в соцсети Facebook.

"Уже сейчас можно констатировать, что характер и содержание обсуждения в итальянском сегменте социальных сетей нападения в римском метро свидетельствует о большом ущербе имиджу нашей страны от подобных действий. Следует отметить, что многие авторы сосредоточены не на самом инциденте в римской подземке, а ставят вопрос относительно тенденции к увеличению проявлений экстремизма, расизма и нетерпимости в Украине", – написал посол.

По его словам, в итальянском сегменте соцсетей приводятся примеры соответствующих выкриков, жестов и атрибутики во время массовых манифестаций в Украине, нападений на политических оппонентов или тех, кто относится к разного рода меньшинствам.

В связи с этим посол отметил, что оперативное и эффективное прекращение правоохранительными органами и осуждение любых проявлений экстремизма и нетерпимости в Украине является залогом эффективной борьбы с любыми провокационными действиями и попытками представить отдельные случаи как устоявшуюся практику или необратимую тенденцию.

Что касается самих задержанных, Перелыгин отметил, что в настоящее время документально не подтверждено гражданство нападавших. Однако украинские консулы находятся на связи с римской полицией, чтобы в случае подтверждения украинского гражданства злоумышленников, иметь возможность обеспечить соблюдение прав задержанных.

"Доступ к материалам дела и встреча с задержанными будут возможны только после документального подтверждения гражданства задержанных и их эксплицитно выраженного желания такой встречи", – подчеркнул Перелыгин, отметив, что в течение последних лет около 40% задержанных, арестованных или осужденных украинских граждан в Италии отказываются от консульской поддержки.

Также следует отметить, что по данным итальянского издания Corriere della Sera, во время нападения в метро Рима пострадала57-летняя гражданка Украины. Она пыталась помешать злоумышленникам, в результате чего пострадала сама, получив удар по лицу. В настоящее время она, как и пострадавший 28-летний мужчина, находится в медучреждении.

"Я поняла, что они говорят. Это было похоже на "Я фашист, а ты приехал из Банглаеша. Я тебя сейчас ударю", – рассказала пострадавшая.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика и сцена насилия.

Как сообщалось, координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук рассказал, кому выгодно грязное шоу.

Среди прочего он отметил тот факт, что что нынешний инцидент в Риме с участием "украинских фашистов" произошел в тот момент, когда в Италии судят украинского национального гвардейца Виталия Маркива.