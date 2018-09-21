Успехи украинцев на учениях НАТО: Порошенко поздравил бойцов, в маневрах объявлена пауза

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских десантников с успехом на учениях НАТО SaberJunction, а командование маневров взяло паузу для корректировки заданий в связи с тем, что бойцы ВСУ изменили соотношение сил.

Как написал глава государства в своем Facebook, "военным инструкторам уже не впервые приходится менять сценарий учений, ведь для наших десантников он оказался "слишком легким".

"Наши ребята из 95-й бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины ночью зашли в тыл противника – сводной группы военных из стран НАТО – и захватили разведывательный штаб, оружие и бронетехнику", – подчеркнул президент, добавив, что украинские десантники, которых называют "енотами" – всегда первые.

В свою очередь, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что "руководство учений взяло паузу для корректировки плана проведения маневров".

"Через несколько часов после того, как рота 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й бригады ДШВ ВСУ, которая принимает участие в учениях на тренировочном центре Хохенфельс в Германии, захватила полевой тактический оперативный центр разведбатальона противника, руководство учений объявило паузу для корректировки", – говорится в сообщении.













Между тем, по словам командира украинского подразделения на этих учениях, капитана Ивана Федоренко, штаб разведывательного батальона 173-й воздушнодесантной бригады США был захвачен во время выполнения задач по разведке.

"Нами был условно пленен командир этого батальона и его офицеры, захвачены средства связи, оружие и штабные документы. Это данные о расположении подразделений нашего противника, планы его действий, и тому подобное. Владение такой информацией однозначно влияет на дальнейший ход учений", – подчеркнул офицер.

Также стало известно, что во время выдвижения украинцев на ключевые рубежи обороны противника наши десантники обнаружили группу чешских спецназовцев. В результате перестрелки диверсанты условно потеряли шесть человек.

"По состоянию на 15:00 общие условные потери противника составили 40 человек и две единицы техники, условные потери украинцев – два человека. Несмотря на паузу для корректировки планов учений украинское подразделение продолжает выполнять задачи в поле", – резюмировали в Генштабе.

Напомним, что недавно мы публиковали яркие кадры стрельб резервистов ВСУ из танков. Во время второго этапа резервистов были распределены по подразделениям, в составе которых проведено слаживание экипажей, взводов, рот, батальонов. Также состоялись тактические учения с боевой стрельбой в составе подразделений и в завершение второго этапа состоялись бригадные тактические учения с боевой стрельбой.

Ранее, 9 сентября, в Украине отмечали День танкиста. Первые лица государства и военное командование отметили, что во многом благодаря танковым войскам удалось сдержать Россию. Порошенко вспомнил громкое поражение россиян под Оршей, а Полторак говорит, что танкисты ВСУ способны больно ударить по врагу.