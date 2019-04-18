Ужасно и несправедливо: реакция США на продление ареста украинских моряков

Америка в очередной раз призвала Россию вернуть Украине военнопленных и захваченные корабли

Фото: AFP

Продление содержания под стражей 24 украинских военнопленных моряков в России является ужасающим и несправедливым.

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Об этом на следующий день после решения, вынесенного московским судом, заявили в посольстве США в Украине, потребовав немедленно освободить пленников и вернуть их и три захваченные корабля на родину.

"Решение российского суда о несправедливом продлении содержания под стражей украинских моряков – ужасающее. Россия должна немедленно вернуть Украине задержанных членов ее экипажей и судна и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – говорится в коммюнике на странице американской дипмиссии в Twitter.

Напомним, что 17 апреля Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следователей и продлил арест всем 24 военнопленным морякам – еще на три месяца – до 24 июля. Судебные заседания проходили 17 апреля в течение дня.

Военнопленных разделили на шесть групп по четыре человека. До обеда состоялись судебные заседания в отношении первых трех "четверок", после обеда в отношении остальных 12 военнослужащих. Все заседания прошли в закрытом режиме. Поддержать украинских военных приехали родственники из Украины, а также дипломаты из Украины и стран Запада.

Мы также писали, что после приговора Европейский союз также призвал российские власти немедленно освободить всех захваченных в плен 24 украинских моряков.

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