Ужесточение карантина: между областями могут установить блокпосты

На пунктах пропуска гражданам будут измерять температуру

Кабинет министров поручил установить контрольные пункты между всеми областями на время карантина в Украине. Постановление опубликовали на Правительственном портале.

В частности, областным и Киевской городской государственной администрации поручили установить особый режим на въездах и выездах с областей проверять состояние здоровья людей.

"Установить особый режим на въездах и выездах на/с территории областей граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничить перемещение между областями", – говорится в постановлении.

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Также сообщается, что регионы должны создать на въездах и выездах контрольно-пропускные пункты. Для работы на них привлекут военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства, в том числе частей и подразделений Министерства обороны и Министерства внутренних дел.

Кроме того, регионам разрешили в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничивать перемещение между областями.

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