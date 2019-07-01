Узник Кремля Павел Гриб обратился к Зеленскому и Раде

Вначале этого года из-за выборов никто и не заметил, как арестовывают и мучают все больше и больше новых патриотов

Фото: AFP

Узник Кремля, украинец Павел Гриб обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде с просьбой решить наконец судьбу пленников путинского режима. Соответствующее обращение опубликовал в Facebook его отец Игорь Гриб в 21 день рождения сына.

"Я, Павел Гриб, украинский патриот, осужденный за содействие террористической деятельности на шесть лет лишения свободы, вместе со всеми политическими узниками от имени всех украинских военных, политзаключенных путинского режима, обращаюсь к украинской власти, президенту Украины, депутатам Верховной Рады, правительству Украины – решите наконец нашу судьбу!", – говорится в заявлении.

По словам Павла Гриба, со времени первого и пока единственного обмена заключенными со страной-агрессором, когда были освобождены из плена три человека, прошло уже немало времени и количество политзаключенных только увеличивается.

"Сейчас их более 100 человек, изнывают каждый день в изоляторах и лагерях от оккупированного Крыма к поселению Уптар, Магаданской области, за то, что в свое время бросили вызов врагу и его агрессии, нас заставляют страдать, издеваются над нашими достоинством и нашим характером, провоцируют, всячески давят на нас, чтобы мы сдались, изменили и разочаровались в том за что боремся, во что верим", – говорится в обращении.

Он отметил, что несмотря ни на что, пленники Кремля остаются верными Украине.

"Я призываю и обращаюсь к общественности, деятелям культуры, военным, националистам, волонтерам и капелланам, землячествам каждого края, ко всем неравнодушным к нашей судьбе украинцам – не оставайтесь в стороне и не забывайте заключенных!", - заявил Гриб.

"Скажите свое слово о нас – дома, на работе, в социальных сетях, в СМИ. Надо донести правду о преследовании патриотов Украины спецслужбами Московии!", - добавил он.

Украинец подчеркнул, что дальше так продолжаться не может и РФ надо заставить начать переговоры.

"Сколько предстоит еще пленить невинных ни в чем людей, чтобы наконец было дело? Две, три, четыре сотни? Неужели мало того, что есть, что сломали жизнь и здоровье стольким украинцам? Ранее невозможно было представить себе такое – заключенных больше сотни, а сейчас даже страшно подумать – уже есть", – заявил он.

По его словам, в начале этого года из-за различных событий и выборов никто и не заметил, как арестовывают и мучают все больше и больше новых патриотов, потому что этим уже никого и не удивишь.

"Это не должно быть обычным событием – отправить в тюрьму еще одного человека. Мы не должны этого допустить. Какое бы разочарование в Украине не было, какая бы власть на волне этого разочарования не пришла, ее долг – освободить пленных и политзаключенных, не допустить новых, закрыв после этого государственную границу с Московией и Беларусью и разорвав дипломатические отношения со всеми враждебными странами", - сказал Гриб.

"Этого мы требуем. Любая власть должна нас слышать. Любая другая политика в этом направлении является государственной изменой", – добавил он.

Гриб отметил, что все пленные и политзаключенные надеются, что украинская общественность и активисты не допустят предательства.

"Мы ждем официальной реакции и главное действий власти. Время пошло. Пообещали – работайте", – отметил Гриб.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.

Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

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