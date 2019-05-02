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Узник Кремля Сущенко рассказал о дефиците новостей из Украины

2 мая, 15:45

Сущенко обращает внимание, что посылки и бандероли ему передают раз в 4 месяца

Роман Сущенко. Фото: скриншот
Роман Сущенко. Фото: скриншот.

Незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко просит в письмах рассказывать ему новости из Украины. Об этом говорится в его ответе на письмо киевлянки, передает "Украинская правда".

Сущенко обращает внимание, что посылки и бандероли ему передают раз в 4 месяца.

"Бандероли и посылки тут разрешены по одной в четыре месяца. Давайте возьмем паузу на несколько месяцев. Я вам благодарен за ваши рисунки, рецензии на современные фильмы, а также за новости музики. Если на этом ваше желание не иссякнет, то попрошу вас еще поделиться новостями из Киева и Украины. Дефицит на эти темы чувствуется особо", – отмечает политзаключенный.

Тем, кто хочет поддержать украинских политзаключенных, напоминают, какие правила нужно соблюдать, чтобы письма пропустила тюремная цензура:

  • Письма должны быть написаны на русском языке;
  • Текст должен быть политически нейтральным;
  • На конверте важно указывать год рождения и полные ФИО узника;
  • Кроме того, если Вы хотите, чтобы адресат Вам ответил, приложите к письму чистый лист бумаги и конверт. Даже если Вы не ждете ответа, все равно бумага и конверты им пригодятся – в тюрьме даже они в дефиците.

Ранее Роман Сущенко рассказал об условиях содержания в колонии строгого режима. Политзаключенный пишет об ужасных условиях конвоирования, запугивания и унижения осужденных. Говорит, ему тревожно и страшно. К своему письму добавил рисунок, на котором изображен потерянный "Руанский собор".

Напомним, что во время заключения у Романа Сущенко ухудшилось состояние - врачи колонии в селе Утробино поставили ему диагноз "артериальная гипертензия".

Как уже сообщалось, Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" украинскому политзаключенному. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.

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Тег Россия, письмо, заключенный, политзаключенный, Сущенко

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