Узник Кремля Сущенко рассказал о дефиците новостей из Украины
Сущенко обращает внимание, что посылки и бандероли ему передают раз в 4 месяца
Незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко просит в письмах рассказывать ему новости из Украины. Об этом говорится в его ответе на письмо киевлянки, передает "Украинская правда".
Сущенко обращает внимание, что посылки и бандероли ему передают раз в 4 месяца.
"Бандероли и посылки тут разрешены по одной в четыре месяца. Давайте возьмем паузу на несколько месяцев. Я вам благодарен за ваши рисунки, рецензии на современные фильмы, а также за новости музики. Если на этом ваше желание не иссякнет, то попрошу вас еще поделиться новостями из Киева и Украины. Дефицит на эти темы чувствуется особо", – отмечает политзаключенный.
Тем, кто хочет поддержать украинских политзаключенных, напоминают, какие правила нужно соблюдать, чтобы письма пропустила тюремная цензура:
- Письма должны быть написаны на русском языке;
- Текст должен быть политически нейтральным;
- На конверте важно указывать год рождения и полные ФИО узника;
- Кроме того, если Вы хотите, чтобы адресат Вам ответил, приложите к письму чистый лист бумаги и конверт. Даже если Вы не ждете ответа, все равно бумага и конверты им пригодятся – в тюрьме даже они в дефиците.
Ранее Роман Сущенко рассказал об условиях содержания в колонии строгого режима. Политзаключенный пишет об ужасных условиях конвоирования, запугивания и унижения осужденных. Говорит, ему тревожно и страшно. К своему письму добавил рисунок, на котором изображен потерянный "Руанский собор".
Напомним, что во время заключения у Романа Сущенко ухудшилось состояние - врачи колонии в селе Утробино поставили ему диагноз "артериальная гипертензия".
Как уже сообщалось, Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" украинскому политзаключенному. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.
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