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Узника Кремля Балуха доставили в колонию для отбывания "приговора"

Сегодня, 15:40

Адвокат узника Кремля Тарас Омельченко выяснил, что политзаключенного доставили в колонию 29 марта

Фото: соцсети
Фото: соцсети.
Узника Кремля Балуха доставили в колонию для отбывания "приговора" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b05/e26/5c4b05e264f82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b05/e26/5c4b05e264f82.jpg Украина Адвокат узника Кремля Тарас Омельченко выяснил, что политзаключенного доставили в колонию 29 марта

Российские тюремщики незаконно этапировали украинского политзаключенного Владимира Балуха в Тверскую область.

Ссылаясь на его адвоката Тараса Омельченко, "Крымская правозащитная группа" сообщает, что 29 марта узника Кремля доставили в исправительную колонию №4 в городе Торжок (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области).

В этом пенитенциарном учреждении Балух будет отбывать дальнейший срок "наказания" по незаконному приговору крымского "суда".


Напомним, ранее сообщалось, что политзаключенного украинца доставили в СИЗО №1 города Твери, где его по невыясненным причинам поместили в карцер, поэтому тюремщики не стали принимать передачу, которую для него собрал активист Артем Важенков.

До этого, как мы уже писали, Балуха доставили в СИЗО города Армавир в Краснодарском крае РФ. При этом перед отправкой у его супруги также отказались принять сумку с теплыми вещами и продуктами.

Также сообщалось, что 3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор Балуху, которого ранее Раздольненский райсуд оккупированного Россией полуострова приговорил к пяти годам колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

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Тег Россия, политзаключенные, тверь, Балух

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