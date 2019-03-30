Узника Кремля Балуха доставили в колонию для отбывания "приговора"
Адвокат узника Кремля Тарас Омельченко выяснил, что политзаключенного доставили в колонию 29 марта
Российские тюремщики незаконно этапировали украинского политзаключенного Владимира Балуха в Тверскую область.
Ссылаясь на его адвоката Тараса Омельченко, "Крымская правозащитная группа" сообщает, что 29 марта узника Кремля доставили в исправительную колонию №4 в городе Торжок (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области).
В этом пенитенциарном учреждении Балух будет отбывать дальнейший срок "наказания" по незаконному приговору крымского "суда".
Напомним, ранее сообщалось, что политзаключенного украинца доставили в СИЗО №1 города Твери, где его по невыясненным причинам поместили в карцер, поэтому тюремщики не стали принимать передачу, которую для него собрал активист Артем Важенков.
До этого, как мы уже писали, Балуха доставили в СИЗО города Армавир в Краснодарском крае РФ. При этом перед отправкой у его супруги также отказались принять сумку с теплыми вещами и продуктами.
Также сообщалось, что 3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор Балуху, которого ранее Раздольненский райсуд оккупированного Россией полуострова приговорил к пяти годам колонии и 10 тыс. рублей штрафа.
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