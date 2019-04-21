В 2014 году России сдались более 400 бойцов ВСУ – Муженко

Россияне не могли поверить такому ожесточенному отпору и думали, что за Украину воюют силы НАТО, вспоминает генерал

Фото: Минобороны Украины

В начале войны на Донбассе были не только героические подвиги, но и неприятный эпизод, когда в 2014 году несколько сотен бойцов украинской армии сдались российским войскам. Но в то же время агрессор успел почувствовать, что ВСУ могут сражаться.

Об этом рассказал в интервью "Фактам" начальник Генерального штаба Виктор Муженко.

Он отметил, что в 2014 году. Когда только завязывались первые серьезные бои с российскими войсками, в украинской армии были и отходы, и побеги, и переход некоторых бойцов на территорию РФ – перешедших на той стороне подвергали соответствующему психологическому воздействию и спустя время возвращали назад.

"В истории отдельных воинских частей такие негативные случаи были. Например, в июле 2014 года из 72-й бригады перешли больше четырехсот человек. Мы как раз взяли под контроль почти всю нашу границу, за исключением 40−50 километров от Изварино до Пархоменко (это восточнее и юго-восточнее Луганска). И тут начались обстрелы с российской территории. Мы предполагали, что будет такое, но не думали, что они могут настолько цинично поступить — вести огонь по людям, которые не могут им ответить. Если бы мы начали в ответ стрелять по территории соседней страны, это в условиях необъявленной войны дало бы агрессору повод для широкомасштабного вторжения, а к адекватному реагированию Украина тогда не была готова. В подразделениях возникла очень серьезная психологическая напряженность. Люди не выдерживали. Они считали, что лучше перейти на территорию РФ (им это постоянно предлагали в СМС-сообщениях, рассылаемых россиянами)", – рассказал Муженко.

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Генерал вспоминает, что в июле 2014-го, когда он был назначен начальником Генштаба, среди российских войск ходили слухи, что силами ВСУ командует некий натовский военачальник – то ли польский, то ли американский

"Они не могли поверить, что украинская армия может оказывать такое упорное сопротивление. А уж тем более вести активные наступательные действия, какие мы вели в июне-июле. Россияне не понимали, в каком состоянии наши Вооруженные силы. Им тоже "ездили по ушам": украинской армии нет, она полностью разбалансирована, деморализована и не может им противостоять. Но это было не так. Поэтому они и находили себе оправдание, мол, против них воюют натовские войска, какие-то наемники", – сказал он.

Напомним, как рассказывал ранее заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Бессараб, в 2014 году у ВСУ боеготовыми были всего восемь батальонов, однако Украине в короткое время удалось развернуть группировку войск численностью до 55 тысяч человек.

На сегодняшний день угроза большой войны с оккупантами все еще сохраняется. По словам Виктора Муженко, Россия за час может начать полномасштабную войну против Украины. Генерал также объяснил, почему агрессор заинтересован в захвате Украины.

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