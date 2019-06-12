В деле об убийстве Кирилла Тлявова произошел новый поворот

Защита подозреваемых не согласна с решением суда и подала апелляцию

В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, погибшего от пули копов, произошел новый поворот.

Защита подозреваемых не согласна с решением суда и подала апелляцию.

Напомним, что один из подозреваемых - Владимир Петровец – был уволен из правоохранительных органов в 2015 году в ходе реформы МВД, но позднее он стал командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве. Через два года он вернулся к работе на дорогах Киевской области полицейским взвода №5. С марта 2018 года Петровец перешел на работу в сектор превенции водной полиции Переяслава-Хмельницкого. Второй подозреваемый – Иван Приходько, который в 2016 году был уволен из полиции за несоответствие, а позднее – восстановлен решением Окружного админсуда Киева.

Как сообщали новости "Сегодня", по предварительной информации, полицейские 31 мая в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку. Полицейские были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения. Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

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