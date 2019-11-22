В Днепре произошли стрельба и масштабное ДТП (фото, видео)

Задержание подозреваемого в преступлении вылилось в массовое ДТП

Видео: 34.ua

22 ноября в центре Днепра, на улице Троицкой провели спецоперацию. Человек, которого хотели задержать, протаранил около 10 автомобилей.

Также были слышны выстрелы. Об этом сообщает Информатор.

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На месте происшествия работали спецподразделение Альфа и отдел по борьбе с экономическими преступлениями СБУ. Задержание вылилось в массовое ДТП. Мужчина на Lexus пытался уехать от спецслужб и искал защиту в Управлении патрульной полиции Днепра.

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Lexus протаранил автомобили на пересечении улиц Грушевского, Троицкой и Шевченко. Вслед за автомобилем бежали сотрудники спецслужб. Детали спецоперации выясняются.

В СБУ подтвердили факт проведения спецоперации по задержанию фигурантов уголовного производства в Днепре. Злоумышленник задержан. Никто не пострадал.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

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