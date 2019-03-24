Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В ГСЧС предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

Сегодня, 13:09

Опасность третьего уровня объявлена в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua.
В ГСЧС предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg Украина Опасность третьего уровня объявлена в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей

В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей из-за дневного прогрева воздуха спасатели предупредили об опасности схода лавин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с дневным прогревом воздуха, 24-25 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении. 

Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из КиеваСнежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Напомним, в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

Карта появилась после случая с киевским туристом Игорем Грищенко, который в начале января 2019 года более четырех суток бродил по Карпатам, пока не наткнулся на хижину лесника:

 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Карпаты, спасатели, лавины, опасность, ГСЧС, сход

Вы сейчас просматриваете новость " В ГСЧС предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

17 марта, 11:05

Снеголавинная опасность 3 уровня в горных районах Ивано-Франковской и Закарпатской области

Карпаты снова засыпает снегом

12 марта, 11:51

В горах сохраняется лавинная опасность, а высота снежного покрова – около метра

Лавины и половодье рек: спасатели предупредили украинцев об опасности

8 марта, 10:56

Спасатели объявили третий уровень снеголавинной опасности в Карпатах

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

7 марта, 09:52

Третий уровень снеголавинной опасности сохраняется в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой

В деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резкий разворот

Умер актер из фильма «Девчата»

Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Германия занервничала. США готовят удар по "Северному потоку-2"

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»

Украине сдался экс-главарь "ДНР" - нардеп
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Сегодня, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

Вчера, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

22 марта, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика