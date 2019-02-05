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В ГСЧС предупредили об очередной опасности из-за резкого потепления

Сегодня, 09:00

Ожидается разрушение ледовых явлений с подъемом уровней воды, предупреждают в ГСЧС

Фото: Max Maximov
Фото: Max Maximov.
В ГСЧС предупредили об очередной опасности из-за резкого потепления //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2ec/2d1/5c52ec2d19417.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2ec/2d1/5c52ec2d19417.jpg Украина Ожидается разрушение ледовых явлений с подъемом уровней воды, предупреждают в ГСЧС

Из-за потепления и сильного таяния снега вероятно повышение уровней воды на реках Украины. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. 

"По данным Укргидрометцентра, 5 февраля, в связи с потеплением и снеготаянием ожидается разрушение ледовых явлений с подъемом уровней воды", – говорится в сообщении.

На реках Закарпатской области – на 0,5-1,5 м.

На реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирет (Черновицкая, Ивано-Франковская обл.) – на 0,3-1,3 м, возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.

На равнинных притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) и на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) – на 0,2-0,7 м.

На реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с возможным выходом воды на отдельные снижены участка пойм в пределах Волынской области.

"4-6 февраля, в результате добегания воды по руслу, на участке Днестра Галич – Залещики, Тисы Хуст – Чоп, в нижнем течении Боржавы и Латорицы ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 – 0,8 м над уровнями на 8 часов", – добавили в ГСЧС.

В Закарпатской области снежная лавина сошла на дорогу Н-09 и заблокировала проезд.

Напомним, недавно снежная лавина накрыла трех туристов из Киева возле горы Стог вечером в пятницу, 25 января. Одному из ребят удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он помог откопаться товарищу, после чего они откопали своего друга. Однако последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

 Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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Тег снег, подтопление, реки, ГСЧС

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Источник:

Интерфакс-Украина

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