В ГСЧС предупредили об очередной опасности из-за резкого потепления

Ожидается разрушение ледовых явлений с подъемом уровней воды, предупреждают в ГСЧС

Фото: Max Maximov.

В ГСЧС предупредили об очередной опасности из-за резкого потепления //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2ec/2d1/5c52ec2d19417.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2ec/2d1/5c52ec2d19417.jpg 2019-02-05T09:00:00+02:00 Украина Ожидается разрушение ледовых явлений с подъемом уровней воды, предупреждают в ГСЧС

Из-за потепления и сильного таяния снега вероятно повышение уровней воды на реках Украины. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 5 февраля, в связи с потеплением и снеготаянием ожидается разрушение ледовых явлений с подъемом уровней воды", – говорится в сообщении.

На реках Закарпатской области – на 0,5-1,5 м.

На реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирет (Черновицкая, Ивано-Франковская обл.) – на 0,3-1,3 м, возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.

На равнинных притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) и на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) – на 0,2-0,7 м.

На реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с возможным выходом воды на отдельные снижены участка пойм в пределах Волынской области.

"4-6 февраля, в результате добегания воды по руслу, на участке Днестра Галич – Залещики, Тисы Хуст – Чоп, в нижнем течении Боржавы и Латорицы ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 – 0,8 м над уровнями на 8 часов", – добавили в ГСЧС.

В Закарпатской области снежная лавина сошла на дорогу Н-09 и заблокировала проезд.

Напомним, недавно снежная лавина накрыла трех туристов из Киева возле горы Стог вечером в пятницу, 25 января. Одному из ребят удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он помог откопаться товарищу, после чего они откопали своего друга. Однако последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В ГСЧС предупредили об очередной опасности из-за резкого потепления". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...