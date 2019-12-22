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В Харькове открыли мост, который обвалился летом

22 декабря, 14:45

Автомобильный мост на выезде из Харькова отремонтировали за 4 месяца

В районе села Песочин Харьковской области открыли движение по путепроводу, часть которого обвалилась летом. "Усилиями и средствами Укравтодора объект полностью отремонтирован. Все работы удалось провести за 4 месяца. Поздравляю жителей области с долгожданным открытием", – сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков на ведомственном сайте.

Путепровод после реконструкции оборудован дорожными знаками, на нем нанесена новая разметка. Также установлено ограничение движения транспортных средств, общий вес которых превышает 20 тонн.

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Напомним, автомобильный мост обрушился в конце августа, аккурат после того, как Харьков отметил День города. Инцидент случился на выезде из города, от рынка "Лоск" в направлении поселка Песочин. Дорожное перекрытие повалилось прямо на железнодорожные пути, проходящие под мостом. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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Ну а тем временем есть хорошие новости и для Киева: Шулявский мост уже начали асфальтировать. А уже в ближайшие дни здесь пройдут испытания, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

К сожалению, Шулявский мост не единственный в столице, который нуждался в ремонте.Так, летом от путепровода у метро "Осокорки" отвалился и рухнул на авто кусок бетона. Вызывает опасение состояние моста Патона. В КГГА проблемы не отрицают.

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мост Укравтодор

Источник: Сегодня

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