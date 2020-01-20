В Иране сделали заявление о компенсациях семьям жертв авиакатастрофы

Представители судебных властей Ирана связались с семьями всех иранцев, погибших в авиакатастрофе

/ Фото: Reuters

Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран должен незамедлительно выполнить свои обязательства по выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Tasnim.

Раиси отметил, что "представители судебных властей Ирана связались по телефону с семьями всех иранцев, погибших в результате крушения самолета".

Ранее, президент Ирана Хасан Рухани передал письмо Владимиру Зеленскому относительно крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

Реклама

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Правительство выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат. Гончарук заявил, что Кабмин проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что все причастные к крушению самолета Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране должны быть привлечены к ответственности.

Как известно, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины.

Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами принес свои извинения за поражение украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама