В Керченском проливе проблемы у украинского моряка: его доставили в российский порт

Россияне получили сообщение, что одному из моряков стало плохо и ему нужна медицинская помощь

Фото: Facebook

В Керченском проливе проблемы у украинского моряка: его доставили в российский порт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/407/fe5/5c5407fe5107b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/407/fe5/5c5407fe5107b.jpg 2019-02-01T10:50:00+02:00 Украина Россияне получили сообщение, что одному из моряков стало плохо и ему нужна медицинская помощь

Пока пленные украинцы в Москве жалуются на состояние здоровья в СИЗО, в Керченском проливе моряку гражданского судна стало плохо и его должны забрать в российский порт "Кавказ" в Краснодарском крае.

Как сообщили сегодня в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы РФ, украинец почувствовал себя плохо и ему была необходимо медицинская помощь.

"Нам информация пришла, что кто-то заболел. Но к нам по этому поводу никто не обращался. Это гражданин Украины, с пограничными властями вопрос надо решать, а потом уже кто-то должен обращаться официальным образом. Пока просто есть сообщение, что заболел человек на борту", - сказали в Морской спасательной службе.

В то же время в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что речь идет о теплоходе "Конопус", который уже пришвартовался, и моряке – гражданине Украины 1948 года рождения – его должны доставить на берег для оказания медпомощи.

"Поступила информация, что на теплоходе "Канопус" заболел второй механик, нужна помощь. В этот момент теплоход находился на стоянке, ему рекомендовали подойти ближе к берегу, он пришел, стал на якорь. Моряка сейчас будут снимать и доставят на берег в район порта "Кавказ", – сообщили в Морречфлоте РФ.

А тем временем в России продолжаются проблемы у военнопленных украинцев. Как вчера стало известно, раненых украинских моряков осмотрели врачи. Военнопленные оценивают оказанную им медпомощь как удовлетворительную. А вот сама комиссия даже рекомендовала начальству СИЗО "Лефортово" перевести украинцев в гражданскую больницу.

В свою очередь адвокат Сергей Бадамшин рассказал о состоянии военнопленного Сороки в РФ. Представитель СБУ, который также был захвачен на одном из суден в Керченском проливе, испытывает проблемы с рукой, куда был ранен при атаке россиян. Врачи также обнаружили у него и еще одну проблему.

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