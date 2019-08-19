Есть только грусть и боль: Зеленский и Нетаньяху почтили память жертв Бабьего Яра

Международное сообщество обязано не допустить проявлений антисемитизма и расовой или национальной нетерпимости.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время траурных мероприятий в мемориале жертв Холокоста Бабий Яр, которые он посетил вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время официального визита в Киев.

"Сейчас есть только две эмоции – грусть и боль, от которой разрывается сердце. Сегодня мы вспоминаем события 1941-го года и переживаем эту жуткую и трагическую страницу общего прошлого украинского и еврейского народов. 78 лет назад немецкие оккупационные войска начали массовые расстрелы в урочище Бабий Яр", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, что невозможно понять стремление истреблять своих жертв по этническому, национальному или политическому признаку, невозможно простить преступление нацистов, а также невозможно допустить их повторение.

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"Сегодня здесь, в Бабьем Яру, мы призываем международное сообщество объединить усилия, чтобы не допустить каких-либо проявлений антисемитизма и нетерпимости на расовой или национальной почве", – призвал президент, напомнив, что жертвами массовых расстрелов в Бабьем Яру стали от 70 до 200 тыс. человек.

Биньямин Нетаньяху выразил солидарность с Владимиром Зеленским.

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"Наша главная цель – бороться с тем, чтобы снова не повторился Бабий Яр. Для человечества Бабий Яр – это ужасная трагедия. Для евреев Бабий Яр – это вечная память. Мы всегда будем защищать наши жизни, несмотря ни на что, и ни на кого", – подчеркнул он.

Израильский премьер попросил дальше чтить память в Бабьем Яру, "помнить об этой трагедии, чтобы никогда этого не повторилось вновь".

Напомним, израильская делегация прибыла в Киев 18 августа. Биньямин Нетаньяху стал первым за 20 лет премьер-министром Израиля, который посетил Украину. Кроме того, он стал первым высокопоставленным иностранным лидером, который посетил Украину при президентстве Зеленского.

Визит Нетаньяху начался с возложения цветов к памятнику Неизвестному Солдату и памяти жертв Голодомора в Парке Вечной Славы. Позже Нетаньяху также устроили торжественный прием в Мариинском дворце: его встречал Зеленский и почетный караул. Также сыграли гимны обоих государств.

На состоявшихся ранее в этот день переговорах Зеленский и Нетангьяху договорились расширить Cоглашение о зоне свободной торговли между странами на сферу услуг, а также обсудили вопрос участившихся отказов во въезде украинцам в Израиль. Кроме того, Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль с ответным визитом.

Визит израильского премьера в Украину является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Визит Нетаньяху в Киев

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