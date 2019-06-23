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В мэрии Сум скандал из-за "Марша равенства": открыто уголовное производство

23 июня, 15:39

Слова заместителя сумского градоначальника вызвали бурные протесты в соцсетях

В Сумах вспыхнул скандал после заявлений чиновника о "Марше равенства"
В Сумах вспыхнул скандал после заявлений чиновника о "Марше равенства". Фото: 24tv.ua

Комментарий заместителя мэра Сум Максима Галицкого относительно проведения в Киеве "Марша равенства", который написал, что представителям ЛГБТ-сообщество место в концлагерях, стал поводом к открытию уголовного производства по статье о разжигании ненависти.

Так, накануне проведения марша в столице Галицкий выложил в своем Facebook сообщение о том, что "скоро ЛГБТ-прайды будут происходить в концлагерях" и прикрепил к нему фотографию из нацистского концлагеря.

"ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю – не за горами время, когда так называемые прайды будут выглядеть именно так", – заявил он.

Отметим, что Максим Галицкий является членом Всеукраинского объединения "Свобода", представители которого неоднократно негативно высказывались в отношении ЛГБТ.

Вскоре пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что по факту заявлений чиновника было открыто уголовное производство по статье "Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями".

Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 750 гривен или исправительными работами на срок до двух лет, или же ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Свое отношение к заявлениям уже Галицкого высказали многие пользователи социальных сетях.

Как сообщали новости "Сегодня", перед стартом "Киевпрайда-2019" задержали провокаторов. Девять человек готовили провокацию, и в отношении их даже окрыли уголовное производство. Они намеревались забросать участников марша фекалиями.

Однако уже после завершения шествия ЛГБТ-парада, руководство силовиков заявило, что во время марша никто не задержан. Князев и Яровой рассказали, сколько было приблизительно участников "Киевпрайда".

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Тег скандал, сумы, Марш Равенства

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Сегодня

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