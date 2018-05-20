Украина потребовала от России освободить политзаключенных

На данный момент 24 украинца заключены в РФ, более 40 – в оккупированном Крыму

В Министерстве иностранных дел Украины требуют от Российской Федерации освободить украинских политзаключенных. Об этом написала в своем Twitter спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"По меньшей мере 24 украинца являются политическими заключенными в РФ, более 40 – в оккуп. Криму. В очередной раз требуем от РФ освободить пленников", – говорится в сообщении.

Также вчера на Пушкинской площади в Москве прошла серия одиночных пикетов с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку в российской колонии.

Напомним, что Украина решительно настроена вернуть своих соотечественников домой и предлагает на обмен 23 россиян, задержанных на Донбассе. Официального ответа пока нет, и переговоры об освобождении украинцев продолжаются. Всего в российских тюрьмах их более 60-ти.

Кроме того, в Украине сегодня, 20 мая, чтят память жертв политических репрессий, что, согласно президентскому указу 2007 года, проходит ежегодно в третье воскресенье мая. В этом году отмечается 80-я годовщина Большого террора.