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В Министерстве информполитики рассказали, чем опасны для людей ложные минирования

24 июня, 13:43

В ГСЧС проведут обучение с персоналом охраны торгово-развлекательных центров

В Украине участились случаи ложного минирования. Фото: facebook.com/gunp.odessa
В Украине участились случаи ложного минирования. Фото: facebook.com/gunp.odessa.

С начала июня в Украине было более 100 случаев ложных сообщений о заминировании. Об этом сообщил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

"Минирования по всей Украине продолжаются. С начала этого месяца уже более 100 случаев минирований по всей Украине, не оправдались", – написал Золотухин.

Он заявил, что "есть все основания говорить, что происходит систематическая деятельность по дестабилизации ситуации в Украине".

Стоит отметить, что сегодня в 11:10 "поступило очередное сообщение о заминировании (ТРЦ – ред.) Ocean Plaza – Оушен Плаза" в Киеве.

"На третьем фото вы можете видеть как охранники ТРЦ заблокировали все выходы, кроме одного двери, чем создали большой пробка из около 100 человек на выходе. Среди них и маленькие дети... Если бы кто-то пронес в ТРЦ хотя бы маленькую петарду, размером со спичечную коробочку, от ее хлопка могла бы произойти паника, грозила бы жизни людей. Детей просто затоптали бы в дверях", – отметил Золотухин.

В связи с этим он призвал ГСЧС Украины провести обучение с персоналом охраны торгово-развлекательных центров.

Кроме того, в Киеве в понедельник, 24 июня, несколько высших учебных заведений закрыли и проверяют на наличие взрывчатки в связи с полученными сообщениями о минировании.

Также на прошлой неделе в Киеве "заминировали" несколько станций метро, в связи с чем на одной из центральных станций произошла давка.

Также сообщалось, что в здании ЦИК искали взрывчатку.


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Тег метро, торговый центр, минирование, Украина

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