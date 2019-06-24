В Министерстве информполитики рассказали, чем опасны для людей ложные минирования
В ГСЧС проведут обучение с персоналом охраны торгово-развлекательных центров
С начала июня в Украине было более 100 случаев ложных сообщений о заминировании. Об этом сообщил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.
"Минирования по всей Украине продолжаются. С начала этого месяца уже более 100 случаев минирований по всей Украине, не оправдались", – написал Золотухин.
Он заявил, что "есть все основания говорить, что происходит систематическая деятельность по дестабилизации ситуации в Украине".
Стоит отметить, что сегодня в 11:10 "поступило очередное сообщение о заминировании (ТРЦ – ред.) Ocean Plaza – Оушен Плаза" в Киеве.
"На третьем фото вы можете видеть как охранники ТРЦ заблокировали все выходы, кроме одного двери, чем создали большой пробка из около 100 человек на выходе. Среди них и маленькие дети... Если бы кто-то пронес в ТРЦ хотя бы маленькую петарду, размером со спичечную коробочку, от ее хлопка могла бы произойти паника, грозила бы жизни людей. Детей просто затоптали бы в дверях", – отметил Золотухин.
В связи с этим он призвал ГСЧС Украины провести обучение с персоналом охраны торгово-развлекательных центров.
Кроме того, в Киеве в понедельник, 24 июня, несколько высших учебных заведений закрыли и проверяют на наличие взрывчатки в связи с полученными сообщениями о минировании.
Также на прошлой неделе в Киеве "заминировали" несколько станций метро, в связи с чем на одной из центральных станций произошла давка.
Также сообщалось, что в здании ЦИК искали взрывчатку.
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