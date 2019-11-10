В Минветеранов выступили с заявлением по задержанию Мазура в Польше

Игорь Мазур / Фото: Facebook

Министерство по вопросам ветеранов готово предоставить любую помощь в переговорах с польской стороной в отношении задержанного в Польше украинского ветерана Игоря Мазура (позывной "Тополя"). Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В министерстве отмечают, что к этому причастны спецслужбы России, которые через Интерпол добились задержания украинца, противостоявшего российской агрессии.

"Это лишь одна из разновидностей гибридной войны, которую Россия ведет против нас. Осознавая бесполезность любых переговоров с нашим врагом – Россией, призываем международную организацию Интерпол не становиться тем инструментом, который Кремль пытается применить против наших защитников. Отвратительно, что страна агрессор не гнушается ничем, чтобы дискредитировать Украину и ее солдат в глазах международного сообщества, в том числе и международной правоохранительной практикой. Мы категорически против выдачи нашего ветерана Игоря Мазура российской стороне. Ведомство готово оказать поддержку семье Игоря Мазура, а также правозащитникам, которые будут заниматься этим делом", – говорится в заявлении.

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Игорь Мазур активист и участник Революции Достоинства, в 2014-м году был руководителем "Правого сектора" в Киевской области и начальником штаба 24-й сотни Самообороны Майдана. С мая 2014-го воевал в зоне проведения АТО в добровольческом батальоне, в 2015 году присоединился в ряды ВСУ. После демобилизации продолжил активную общественную деятельность, стал председателем партии УНА-УНСО и заместителем главного командира УНСО. Он также является главным специалистом Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, помощником народного депутата Украины и имеет государственные награды, полученные за участие в защите независимости и суверенитета Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", основанием для задержания Мазура стало опубликованное Россией в информационной системе Интерпола ориентирование о розыске украинца с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию. Глава МВД Арсен Аваков рассказал, в чем Россия обвиняет Мазура.

В свою очередь вице-спикер сейма Польши уверяет, что Мазура не выдадут России. Малгожата Гошевская считает, что украинец стал жертвой действий восточных соседей.

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