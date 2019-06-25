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В Минюсте рассказали, как будет решаться вопрос о наказании причастного к трагедии MH17 украинца

25 июня, 13:59

Просьба о передаче производства может быть инициировано нидерландской стороной

Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC
Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC.

Исполнение приговора, вынесенного нидерландским судом в отношении украинских граждан, находящихся в Украине - в частности в отношении подозреваемого в причастности к сбиванию самолета Малазийских авиалиний рейса MH17 над Донбассом летом 2014 года, будет передаваться в Украину без необходимости получения согласия осужденного на это. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Так, в Минюсте отметили, что вопрос международно-правового сотрудничества в отношении преступлений, связанных с сбиванием самолета Boeing 777 рейса МН17, урегулирован Соглашением между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года, вступившим в силу 28 августа 2018 года.

Соглашение, в частности, предусматривает передачу уголовных производств в Королевство Нидерландов на основании Европейской конвенции о передаче производства по уголовным делам 1972 года. Просьба о передаче производства может быть инициировано нидерландской стороной.

Поскольку граждане Украины не могут быть выданы Королевству Нидерландов, соглашение предусматривает, что обвиняемые судом Королевства Нидерландов могут предстать перед нидерландским судом в режиме видеоконференции с их письменного согласия (или другим образом формального подтверждения), не может быть отозвана.

Соглашение также предусматривает, что таким лицам будет предоставлен адвокат в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов. Заседание в режиме видеоконференции будут проводиться нидерландским судом или под его руководством.

"Выполнение приговоров, вынесенных нидерландским судом в отношении украинских граждан, находящихся в Украине, будет передаваться в Украину без необходимости получения согласия осужденного на это", - заявили в Минюсте.

"Исполнение приговора нидерландского суда в Украине будет осуществляться в соответствии с законодательством Украины. При этом, украинский суд, решая вопрос об исполнении приговора в Украине, будет связан характером и продолжительностью наказания, назначенного голландским судом. В случае, если назначенное наказание превышает максимальное наказание, предусмотренное уголовным законом Украины за аналогичное преступление, назначается максимальное наказание, предусмотренное уголовным законом Украины за аналогичное преступление", – добавили в министерстве.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Также были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.


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Тег Нидерланды, суд, МН17, МН-17

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