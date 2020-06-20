В Минюсте рассказали, какую сумму получили за платные камеры в СИЗО

По словам Малюськи, в СИЗО уже начали ремонтировать бесплатные камеры

В следственных изоляторах Украины запустили экспериментальный проект предоставления платных услуг – заключенные теперь могут за деньги получить камеру с лучшими условиями. За проживание в таких камерах уже уплатили более 115 тысяч гривен. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

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"Уже собрали более 115 тысяч гривен за пользование камерами. Мы уже начали ремонты бесплатных камер", – заявил он.

Малюська отметил, что в стране есть немало людей, которые готовы платить за проживание в камерах с лучшими условиями. По его словам, первые результаты ремонта в СИЗО презентуют, скорее всего, уже в июле.

Кроме того, как рассказал министр, платные камеры откроют еще в пяти СИЗО страны.

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Ранее мы рассказывали, что первые "постояльцы" платной камеры появились в Киевском следственном изоляторе. Там два человека внесли деньги за пребывание под стражей в улучшенных условиях.

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Отметим, что размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.

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