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В Минздраве назвали бесплатные лабораторные исследования для украинцев

3 сентября, 19:31

Пациентам напомнили, что салфетки, шприцы и другие материалы они покупать не должны

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Иллюстрация / Фото: Pixabay

Национальная служба здоровья Украины, которая входит в структуру Министерства здравоохранения, обнародовала перечень бесплатных лабораторных диагностических исследований и быстрых тестов для пациента.

Как отметили в пресс-службе НСЗУ, без оплаты можно будет получить общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкозы крови, общий холестерин, а также пройти быстрый тест на беременность, на тропонин, ВИЧ и вирусные гепатиты.

Кроме того, в Службе отметили, что при необходимости проведения лабораторных исследований врач выписывает направление пациенту в лабораторию учреждения или к поставщику этой услуги, с которым учреждение имеет соответствующий договор о сотрудничестве. Это может быть лаборатория как коммунального, так и частного учреждения.

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Стоит отметить, что вакуумную пробирку (вакутайнер) для анализа крови, перчатки, спиртовую салфетку/вату/спирт, шприц, контейнер для сбора мочи пациент не должен приносить или оплачивать дополнительно – их наличие обеспечивает учреждение первичной медицинской помощи.

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Фото: facebook.com/people/Олексій-Оржель

Быстрые тесты на вирусы, беременность, глюкозу крови и тропонины можно пройти как на приеме врача, так и в манипуляционном кабинете. При этом все расходные материалы входят в стоимость услуг, которые оплачивает НСЗУ.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 августа Верховная Рада проголосовала за новый Кабмин. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). В него вошли все новые лица, кроме главы МВД, – им остался Арсен Аваков.

Отметим, сегодня также стало известно, в какие комитеты Рады вошли Порошенко, Тимошенко и Вакарчук. После того как парламент 29 августа утвердил глав парламентских комитетов, теперь стало известно, куда попали известные старые и новые политики. Кто-то будет осуществлять опеку над ветеранами, а кто-то займется вопросами нацбезопасности и европейской интеграции Украины.

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исследование Минздрав анализы НСЗУ

Источник: Сегодня

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