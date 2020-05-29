Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,91
29,62
  1. Последние новости Украины

В Минздраве назвали условия работы в офисах во время карантина

29 мая, 10:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцы два месяца работали на дому, теперь снова возвращаются в офисы

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге рассказал, какие условия должны соблюдаться при работе в офисах во время карантина.

По его словам, в офисных помещениях действуют те же социальные ограничения для людей, что и везде.

"Обязательно при выходе на работу, в офисное помещение, должен происходить термоскрининг, должны придерживаться социальной дистанции в полтора метра, пребывание в помещении одного человека на площади не менее 10 квадратных метров. Конечно, пользование масками, антисептиками и остальные правила, которые у нас установлены. Это все то, что касается нахождения в офисных помещениях и работы офлайн", – рассказал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", Европейская бизнес ассоциация опросила руководителей 105 компаний-членов ассоциации и выяснила, что львиная доля украинских компаний (62%) изучает вариант полного или частичного перехода на удаленную или посменную работу. Бизнес рассказал, что будет после карантина и как наладят работу.

Реклама

А тем временем Международная организация труда подсчитала, что коронавирус оставил без работы каждого шестого сотрудника младше 29 лет. В организации отметили серьезное влиянии пандемии на молодежь.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин офис Максим Степанов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 29 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 29 маяУкраина
"Полицейское изнасилование" в Кагарлыке: жена подозреваемого выступила в его защитуПроисшествия
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейских
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейскихПроисшествия
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)Украина
Коронавирус в Украине: статистика за 29 мая и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 29 мая и последние данные о карантинеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...