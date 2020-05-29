В Минздраве назвали условия работы в офисах во время карантина

Украинцы два месяца работали на дому, теперь снова возвращаются в офисы

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге рассказал, какие условия должны соблюдаться при работе в офисах во время карантина.

По его словам, в офисных помещениях действуют те же социальные ограничения для людей, что и везде.

"Обязательно при выходе на работу, в офисное помещение, должен происходить термоскрининг, должны придерживаться социальной дистанции в полтора метра, пребывание в помещении одного человека на площади не менее 10 квадратных метров. Конечно, пользование масками, антисептиками и остальные правила, которые у нас установлены. Это все то, что касается нахождения в офисных помещениях и работы офлайн", – рассказал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", Европейская бизнес ассоциация опросила руководителей 105 компаний-членов ассоциации и выяснила, что львиная доля украинских компаний (62%) изучает вариант полного или частичного перехода на удаленную или посменную работу. Бизнес рассказал, что будет после карантина и как наладят работу.

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А тем временем Международная организация труда подсчитала, что коронавирус оставил без работы каждого шестого сотрудника младше 29 лет. В организации отметили серьезное влиянии пандемии на молодежь.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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